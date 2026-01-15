TMW Inter, l'ex ad Paolillo boccia Luis Henrique: "Mi ha deluso, come Quaresma"

L'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb ha parlato anche del mercato invernale dei nerazzurri. Soffermandosi in particolare su Luis Henrique e sulla possibilità che arrivi un nuovo esterno a destra, per Cristian Chivu.

Dal mercato si aspetta qualcosa? E se sì, in quale reparto?

"Mi aspetto indubbiamenet qualcosa. Escluderei l'attacco, dove ne abbiamo quattro, che sono tutti bravi. I cambi lì davanti ci sono, si è visto anche ieri. Qualcosa me lo aspetto in difesa, in termini di ringiovanimento. A centrocampo invece mi sembra che le scelte ci siano".

Luis Henrique l'ha convinta? Farebbe qualcosa a destra?

"Mi ha deluso, sono sincero. Mi aspettatvo molto di più. Probabilmente non si è ancora bene amalgamato con la squadra. Io ne ho visti tanti, anche in quel ruolo. Cito Quaresma: arrivato come grande speranza, non si è ambientato per niente. Certo, non fa più solo il compitino, forse perché teme di essere cambiato (ride, n.d.r.). Non è facile giocare sapendo che intanto cercano un tuo sostituto. Ogni pallone diventa di fuoco, poveretto. Però credo che serva qualcuno, se non altro come ulteriore uomo da mettere sulla fascia destra, visto che l'infortunio di Dumfries va per le lunghe. Non è facile, perché non ci sono molti giocatori liberi".