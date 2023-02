Inter, la gioia di Inzaghi: "Abbiamo stradominato, ho fatto i complimenti ai ragazzi"

Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria nel derby, commenta a Dazn l'1-0 rifilato dalla sua Inter al Milan questa sera: "Senz'altro è stata una partita per cui ho fatto i complimenti alla mia squadra. Sono stati concentrati, determinati, attenti, abbiamo stradominato: vincere due derby in venti giorni mi rende molto soddisfatto. Ora guardiamo avanti con fiducia, stiamo cercando di recuperare al massimo tutti i nostri giocatori che ci sono mancati per quattro mesi".

Cosa ha pensato quando ha visto il 3-5-2 a specchio di Pioli?

"Se ne parlava da giorni… Io mi sono concentrato su di noi, venivamo da una gara con l'Atalanta e vincere un derby così fa molto bene".