Nations League, i risultati: Ramos ancora decisivo col Portogallo, Hojlund e Koop a segno

Serata ricca di gol in Nations League, con tanti protagonisti della Serie A. Nella Lega A il Portogallo ha superato in rimonta la Norvegia per 2-1, grazie anche al decisivo contributo di Gonçalo Ramos. Gli ospiti erano passati avanti al 36' con Ajer, ma la squadra di Jorge Jesus ha ribaltato il risultato prima con Joao Cancelo al 38' e poi con l'attaccante del Milan, ancora titolare e a segno al 79'. Una serata particolare per gli scandinavi, che hanno dovuto fare i conti anche con la richiesta di cambio di Erling Haaland: il centravanti del Manchester City ha lasciato il campo dopo aver accusato un problema fisico. Espulso Francisco Conceiçao nel finale.

Nelle altre sfide del massimo livello, successo di misura della Danimarca sul Galles: decisivo il rigore trasformato da Rasmus Hojlund al 75'. Pareggio senza reti invece tra Grecia e Germania, mentre l'Olanda ha battuto la Serbia 2-1. A decidere la sfida sono stati due giocatori molto conosciuti nello Stivale: lo juventino Teun Koopmeiners ha aperto le marcature al 31', prima del pareggio serbo firmato da Cvetkovic. Nella ripresa è arrivato il gol vittoria di Joshua Zirkzee al 72'.

In Lega B, pareggio per 1-1 tra Irlanda e Israele. Gli irlandesi sono passati avanti con un rigore di Troy Parrott al 39', ma la nazionale israeliana ha trovato il pari con D. Peretz.

Lega A

Galles - Danimarca 0-1: 75' rig. Hojlund

Grecia - Germania 0-0

Olanda - Serbia 2-1: 31' Koopmeiners (O), 35' Cvetkovic (S), 72' Zirkzee (O)

Portogallo - Norvegia 2-1: 36' Ajer (N), 38' Cancelo (P), 79' Ramos (P)

Lega B

Irlanda - Israele 1-1: 39' rig. Parrott (Ir), D. Peretz (Is)

CLASSIFICHE

Lega A, Gruppo 2

Olanda 8

Grecia 8

Germania 5

Serbia 0

Gruppo 4

Portogallo 12

Danimarca 6

Galles 3

Norvegia 3

Lega B, Gruppo 3

Austria 8

Kosovo 5

Irlanda 5

Israele 2