Belgio, De Bruyne squalificato: salta la Francia, ma non può rientrare subito a Napoli
Yvonne Alessandro
Kevin De Bruyne non rientrerà in anticipo a Napoli per questo inizio di settimana. Il trequartista belga (35 anni), tra i protagonisti finiti alla ribalta nel 3-0 inferto alla Turchia nell'ultimo match di Nations League disputato con una doppietta personale, tuttavia era stato ammonito. Un cartellino giallo, il secondo di fila dopo quello preso contro la Francia in precedenza, che costringerà il giocatore a saltare la gara di ritorno di domani (5 ottobre) con i Blues di Zinédine Zidane.
Ma non tornerà in Italia
Tuttavia, come riportato dai media in Belgio, oggi si è allenato a Tubize insieme al resto del gruppo del ct Van Bommel, al pari di Youri Tielemans, anche lui squalificato per il prossimo impegno. Secondo gli ultimi aggiornamenti emersi da Sky Sport, invece, la decisione è chiara: la Federazione di calcio belga vuole che KDB resti a disposizione, nonostante sia impossibilitato a scendere in campo nel match con la Francia. La somma di ammonizioni, dunque, non ha fatto scattare il ritorno automatico dell'ex Manchester City a Napoli. Questo vuol dire che De Bruyne assisterà alla partita dalla tribuna dello Stade de France di Parigi.