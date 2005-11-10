Nico Paz, dedica a Messi: "Io e papà facevamo i calcoli per vedere se avrei giocato con lui"

Si avvicina l'addio all'Argentina di Leo Messi, in programma il 6 ottobre, in occasione del match amichevole contro il Benin al Monumental di Buenos Aires. Diversi suoi compagni di squadra nell'Albiceleste hanno dedicato dei messaggi e dei pensieri al fuoriclasse rosarino, otto volte Pallone d'Oro e campione del Mondo con 125 gol in 207 presenze. Si è accodato anche Nico Paz, trequartista del Como reduce da un momento super con la Nazionale (2 reti nelle ultime 2 partite) con un video emozionante.

Amore a prima vista

Messi è diventato fin da subito il suo idolo, come racconta il 22enne: "La prima volta che l'ho visto mi sono innamorato del suo modo di giocare a calcio. Insieme a mio padre facevamo sempre dei calcoli, per vedere se avrei avuto il tempo di poter condividere il campo con lui. Ci sembrava quasi impossibile e beh... alla fine Dio ha voluto che potessi realizzare quel sogno. E per fortuna, posso godermelo", racconta il numero 10 di Cesc Fabregas.

Rubare ogni attimo

Una volta che ha raggiunto la Nazionale maggiore, Nico Paz ha seguito ogni azione e atteggiamento della Pulga: "Ho osservato con molta attenzione tutto ciò che faceva, come viveva la sua quotidianità, non so, come si allenasse, cosa mangiasse... è stata una delle esperienze più belle della mia vita: poter mangiare con lui, che era lì accanto a me, ascoltarlo. A dire il vero ho imparato tantissimo da lui e, sinceramente, gli sono davvero grato".

Quel Mondiale condiviso

La ciliegina sulla torta il Mondiale 2026 vissuto insieme a Messi, fianco a fianco: "Mi ricordo di lui durante quella partita, in cui ho giocato titolare contro la Giordania (la terza gara dei gironi nei Mondiali 2026, ndr). Lui è venuto a me e magari per uno come lui potrà sembrare una cosa stupida, ma per me significò molto. È venuto da me e mi ha detto che si fidava davvero molto di me, di giocare senza paura, come faccio nel mio club (Como, ndr). Sono rimasto senza parole perché sentire il tuo idolo dirti parole del genere è incredibile. Probabilmente lui non se lo ricorda nemmeno, forse non lo ricorderà mai, ma io me lo porterò nel cuore per sempre".