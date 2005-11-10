Consiglio Reg. Lombardia, il presidente: "Quando iniziano i lavori per il nuovo San Siro"

Il nuovo stadio di Milano, per Inter e Milan, non è in discussione. L'inedita arena del calcio per le due giganti milanesi tra l'altro, secondo le stime del presidente FIGC Giovanni Malagò, dovrebbe riuscire ad essere edificato in tempo per essere confermato nella lista d'élite di impianti a disposizione della UEFA per ospitare gli appuntamenti degli Europei 2032, condivisi con la Turchia.

Parola a...

Per verificare il cronoprogramma e il progetto del "palazzetto" che sorgerà accanto all'attuale San Siro, il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Federico Romani ha rilasciato un'intervista a MilanNews per trattare l'argomento ed esprimere una considerazione personale.

La dichiarazione

"Certo che si farà il nuovo stadio: è stata approvata in consiglio comunale a Milano la delibera che prevede l'avvio dell'iter, è già stata depositata la VAS, quindi pensiamo intorno al secondo semestre del 2027 inizieranno i lavori. Lo stadio sorgerà di fianco all'attuale Stadio Meazza, avrà una capienza di circa 70.000 posti e l'obiettivo è quello di realizzarlo entro il 2032, in occasione degli Europei che l'Italia ospiterà. Insomma, l'iter è avviato, mentre il Meazza dovrebbe rimanere una piccola porzione. Su tutta l'area sorgeranno attività commerciali, alberghi ed edifici pubblici".