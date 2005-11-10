C'è vita oltre CR7: ci pensa Gonçalo Ramos, Portogallo già ai quarti di Nations League

Il Portogallo conquista con largo anticipo la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. La Seleçao ha infatti staccato il pass per la fase a eliminazione diretta con due giornate d'anticipo grazie alla vittoria in rimonta contro la Norvegia per 2-1, al termine di una sfida complicata al Dragão.

Ancora una volta il protagonista è stato Gonçalo Ramos, decisivo con il gol del sorpasso definitivo. L'attaccante del Milan, schierato al centro dell'attacco insieme a Joao Felix, ha firmato la rete del 2-1 al 79', confermando il suo straordinario rendimento con la maglia della nazionale. Per Ramos si tratta del terzo incontro consecutivo con gol in Nazionale; numeri importanti per il classe 2001, che sembra esaltarsi soprattutto senza la presenza di Cristiano Ronaldo: 13 dei suoi 14 gol con il Portogallo sono arrivati in gare in cui CR7 non era in campo. Inoltre, ogni volta che l'attaccante milanista ha trovato la rete, la Seleçao ha sempre conquistato la vittoria.

Una continuità che rafforza il suo ruolo di possibile erede di Ronaldo nel reparto offensivo portoghese. Dopo gli anni dominati dalla leggenda, il Portogallo sembra aver trovato un nuovo riferimento davanti: Ramos sta rispondendo con gol e prestazioni alle responsabilità affidategli da Jorge Jesus.