Benatia rivela: "Al Marsiglia piaceva Da Cunha, ma la richiesta del Como era troppo alta"

Medhi Benatia ha svelato un retroscena di mercato riguardante Lucas Da Cunha, oggi protagonista con la nazionale francese e con la maglia del Como. L'ex direttore sportivo del Marsiglia ha raccontato come il club avesse seguito a lungo il trequartista francese, valutando concretamente un suo acquisto.

L'interesse dell'Olympique Marsiglia non era infatti soltanto un semplice sondaggio. "All'OM lo abbiamo seguito per un anno e mezzo. Ci siamo parlati, abbiamo provato a portarlo via dal Como nel mercato invernale", ha spiegato Benatia, confermando il tentativo del club francese di anticipare la concorrenza. L'operazione, però, non è andata a buon fine a causa delle richieste economiche della società italiana. Una valutazione ritenuta troppo elevata dalla dirigenza marsigliese, che alla fine ha deciso di cambiare obiettivo. "Era troppo caro", ha sintetizzato Benatia, raccontando il motivo che ha portato l'OM a rinunciare al giocatore.

A quel punto il club francese ha scelto un'altra strada, puntando su Quinten Timber per rinforzare il centrocampo. "Considerato il prezzo, abbiamo virato sul giovane Quinten Timber", ha aggiunto l'ex dirigente del Marsiglia. Una scelta che oggi assume un peso particolare, visto il rendimento di Da Cunha, diventato una delle sorprese del calcio francese e arrivato fino alla nazionale. Il talento classe 2001 avrebbe potuto vestire la maglia dell'OM, ma le richieste del Como hanno cambiato il corso della trattativa.