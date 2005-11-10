Jorge Jesus apre al ritorno di Ronaldo: "Il futuro dipende da lui, c'è stato un malinteso"

Il futuro di Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo resta uno dei temi più discussi dopo le recenti tensioni nate durante gli ultimi impegni della nazionale. Ma Jorge Jesus continua a lasciare aperta la porta a una possibile permanenza del fuoriclasse dell'Al Nassr; dopo la vittoria contro la Norvegia, il commissario tecnico ha ribadito che la decisione finale spetterà soltanto a CR7, minimizzando quanto accaduto nelle ultime settimane: "È tutto aperto. Cris deve decidere della sua vita. Non dipende da me. È stato un malinteso e, secondo me, è facile da risolvere. Non sono triste, è lui che deve decidere", ha dichiarato l'allenatore.

Parole che confermano la volontà dell'allenatore di ricucire il rapporto e di gestire la situazione senza forzature. Il tecnico ha spiegato che la questione è stata affrontata internamente e che, quando arriverà il momento dell'addio definitivo, Ronaldo riceverà il tributo che merita per una carriera senza precedenti con la maglia del Portogallo. Allo stesso tempo, però, la Seleçao sembra avviata verso una nuova fase. Pur riconoscendo l'importanza storica di Cristiano, Jesus ha sottolineato che "il calcio cambia" e che oggi il gruppo ha nuovi leader, con Bruno Fernandes chiamato ad assumere maggiori responsabilità dentro e fuori dal campo e ad indossare la fascia.

Ronaldo resta dunque una figura centrale, ma il Portogallo sta preparando gradualmente il futuro senza il suo simbolo più grande.