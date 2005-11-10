D'Uffizi: "Gli interessamenti di altri club fanno piacere, ma Ascoli per me vuol dire casa"

In attesa che riprenda il campionato, in casa Ascoli è Simone D'Uffizi a fare il punto della situazione circa il momento che stanno vivendo i marchigiani dopo le prime cinque gare di Serie B, ma l'intervista rilasciata al sito gianlucadimarzio.com non può che partire con un commento sulla sua permanenza all'Ascoli, nonostante in estate abbia ricevuto molte richieste.

“Rispetto a qualche anno fa mi sento maturato - ha detto l'attaccante -, soprattutto grazie alla fiducia dell'allenatore Francesco Tomei e del direttore Matteo Patti. Sul mercato gli interessamenti delle altre squadre fanno più che piacere, ma Ascoli per me vuol dire casa. Conosco tutti qui e cerco di ripagare i tifosi con le prestazioni in campo. Tra l'altro non ci aspettavamo un inizio simile: Tomei l’anno scorso ci diceva sempre ‘ragazzi, vincere aiuta a vincere’. Una strategia che adotteremo anche quest’anno”.

Ben accolta la sosta, che sta permettendo anche ai nuovi di ambientarsi, come precisa D'Uffizi, che conclude poi: " Voglio arrivare più in alto possibile, magari con questa maglia. Chiaramente il sogno nel cassetto è quello di giocare una finale Mondiale o di Champions League, ma ora penso all’Ascoli".