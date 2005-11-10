Koopmeiners gioca e segna: "Xavi me l'ha detto alla rifinitura. Ero pronto, poi con Van Dijk..."

Sorride l'Olanda e sorride in particolare uno dei suoi giocatori più discussi, in particolare per il suo rendimento a livello di club. Si tratta di Teun Koopmeiners, schierato da Xavi titolare al centro della difesa al fianco di Van Dijk. Fiducia ripagata con gli interessi, visto che il centrocampista della Juventus ha sbloccato il match al 31'. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky.

Sorpreso di giocare dall'inizio?

"Un pochino sì, ce l'ha detto nell'ultimo allenamento di rifinitura. Sappiamo dove e cosa dobbiamo fare in campo e nella rifinitura mi ha detto che avrei giocato da difensore centrale con Van Dijk: ero pronto".

Come ti sei trovato?

"Ho giocato più da 10 o da esterno basso di sinistra. Non è stato facile, ma con a fianco un altro grande campione è andata bene".