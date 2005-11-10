Union Brescia, Corini soddisfatto: "Viaggiamo a una media di due punti a partita"

"Anche oggi, secondo me, abbiamo creato spesso i presupposti per vincere, però sembrava la classica gara destinata a prendere definitivamente la direzione del Lecco dopo il loro gol nel recupero". Inizia così l'intervista di Eugenio Corini, dopo il 2-2 tra il suo Union Brescia e il Lecco. "Invece - prosegue -, con volontà, voglia e carattere, siamo riusciti a giocarci l'ultima palla disponibile e a trovare un bellissimo gol con Spagnoli su assist di Casasola. Siamo tutti molto felici per lui, perché viene da un anno scorso molto complicato e si meritava una gioia così grande, che è anche la nostra. Per me questo è un valore assoluto se si vuole essere protagonisti in un campionato come questo".

Un bilancio sulle prime 8 giornate: "Stiamo viaggiando a una media di due punti a gara. Il Cittadella sta facendo molto bene, ma anche noi stiamo portando avanti un percorso importante. Oggi volevamo accorciare ulteriormente il distacco e alla fine abbiamo recuperato un punto. Credo che dobbiamo consolidare le tante cose positive che stiamo facendo e continuare a migliorare quelle che ancora non funzionano alla perfezione. Attraverso il lavoro quotidiano e questo spirito sono convinto che saremo protagonisti del campionato e riusciremo a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati".