Mathias Olivera rientra in Italia: infortunio all'inguine, ora la riabilitazione con il Napoli

Mathias Olivera ha lasciato la Nazionale uruguaiana. Il laterale del Napoli ha riportato un infortunio durante l’allenamento di venerdì (2 ottobre scorso) a Calcutta, in India, perciò salterà la gara amichevole predisposta tra due giorni (6 ottobre) per il tour asiatico per rientrare in Italia dal club partenopeo. Max Allegri, dunque, dovrà far fronte ad un altro giocatore destinato all'infermeria, seppur non di grave entità, in vista della ripresa del campionato e del match casalingo di sabato (10 ottobre) contro il Frosinone.

Addio Celeste

La Federcalcio uruguaiana ha annunciato che il calciatore si recherà in Italia per iniziare il recupero sotto la supervisione dello staff medico del suo club. Di conseguenza, l’allenatore Diego Forlan perde una pedina nel suo scacchiere della Celeste. La Nazionale sudamericana ha disputato due precedenti incontri, con una sconfitta per 3-1 contro il Giappone e una vittoria per 4-1 sulla Corea del Sud.

Il report medico

"Il calciatore del Napoli ha avvertito un disturbo all'inguine durante l'allenamento di venerdì 2 ottobre in India. Sono stati effettuati gli accertamenti del caso ed è stata confermata una lesione muscolare di lieve entità. Tornerà nel suo club per proseguire il percorso di riabilitazione".