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Juve, 250 milioni per la Champions. Nel mirino Inacio, Palmisani, Romano e Udogie. Yildiz no al Real. Milan e Roma: duello per Endrick. Inter, ecco Spence. Napoli, ansia McTominay. Allegri, visto De Bruyne? Fiorentina, le mani su Tiago Gabriel

Enzo Bucchioni
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Enzo Bucchioni
Oggi alle 16:00Editoriale
05.10.2026 16:00Editoriale
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

La Juventus rilancia con l’obiettivo di centrare la Champions. Il prossimo tre novembre l’assemblea dei soci della società bianconera sarà chiamata ad approvare l’aumento di capitale da 250 milioni proposto nei giorni scorsi dal Cda. Gli obiettivi sono chiari, “Rafforzare la struttura patrimoniale” e soprattutto “Rafforzare la competitività sportiva”, che è poi quello che interessa ai tifosi.
Elkann non molla, anzi rilancia e con questi 250 milioni la cifra immessa negli ultimi nove anni è enorme e si avvicina al miliardo e mezzo di euro. Anni indubbiamente difficili, con i bilanci costantemente in rosso (l’ultimo è in perdita di 66 milioni) e scarse soddisfazioni sportive (niente scudetto dal 2020). 
Cosa è successo lo sappiamo, tutto parte dalla sciagurata idea di Fabio Paratici di portare Cristiano Ronaldo alla Juve. I conti sono stati affossati, il monte ingaggi è schizzato, la Champions non è arrivata e l’inchiesta sulle plusvalenze ha fatto il resto.
Ora Elkann, consapevole di avere sbagliato diverse mosse, rimette mano al portafogli per rilanciare e avviare un progetto nuovo in mano a un dirigente di alto livello come Giovanni Carnevali.
L’obiettivo immediato è conquistare la Champions League e nessuno lo nasconde. La Champions porta tanti soldi, soltanto giocando stabilmente in questa competizione si possono avere entrate aggiuntive per alzare il fatturato. Spalletti è avvisato, Carnevali è convinto di avere dato al tecnico una squadra competitiva.
Ma c’è un piano per il presente e per il futuro. Carnevali ha le idee chiare, pur con il Settlement agreement ancora in piedi con l’Uefa e i vincoli operativi in ballo, il dirigente bianconero e il Ds Massara hanno diversi giocatori nel mirino.
Un investimento è previsto già a gennaio per andare a sistemare le criticità, soprattutto a centrocampo. Come scriveva ieri Niccolò Ceccarini, nel mirino c’è il danese Hojbjerg, 31 anni, in uscita dal Marsiglia, centrocampista di ordine e geometrie. Ma si sta cercando anche di convincere il City a prestare l’algerino Ait Nouri non utilizzato da Maresca. Si guarda anche a un attaccante se Woltemade non migliorerà.  
Per il futuro l’idea è di fare una Juve molto più italiana andando a drenare i nostri talenti in giro per l’Europa, ma anche investendo sullo scouting.
Nel mirino ci sono il portiere del Frosinone e dell’Under Lorenzo Palmisani, già trattato in estate, ma adesso assai più vicino. I ciociari lo valutano venti milioni, la Juve punta a prenderlo con quindici più bonus. Due giovani italiani del Borussia, l’attaccante Inacio e il difensore Reggiani sono i primi della lista. In Premier si guarda Leoni, ex Parma, del Liverpool, ma pure Udogie del Tottenham. Riflettori accesi anche su Romano del Cagliari, ma sul centrocampista-rivelazione, c’è pure l’Inter.

E poi Adzic tornerà dal Sassuolo, ci sarà più attenzione ai giovani della Next Gen non come nel recente passato vedi Huijsen e non solo. Smentita a questo proposito la necessità di vendere per ottenere plusvalenze. E’ stato respinto anche l’ultimo attacco del Real che offriva cento milioni per Yildiz.  
A proposito di Real, è aperta la caccia al ventenne brasiliano Endrick e in corsa ci sono sempre il Milan e la Roma.
Il duello dura dall’estate, ma poi l’ingordo Mourinho bloccò l’ipotesi di cessione anche in prestito. Ad oggi però, con la rosa extralarge che si ritrova, Endrick è rimasto fuori da radar.
A gennaio si può fare un prestito? 
Il Milan ad agosto, dopo il no del Real, nel ruolo ha preso Hutchinson, ma l’inglese fa fatica. L'idea è quella di tornare alla carica. Lo stesso sta facendo la Roma, D’Amico sarebbe stato avvistato a Madrid. 
Endrick è stato pagato una cinquantina di milioni, il Real non intende assolutamente svalutare l’investimento, rossoneri e giallorossi sono stati avvertiti, ma studiare formule alla Nico Paz forse è possibile.
Passando al Napoli, l’ansia sale pensando a McTominay. Per lo scozzese c’è un appuntamento fondamentale fissato per domani martedì sei ottobre, gli esami clinici dovranno dire se potrà riprendere regolarmente ad allenarsi dopo l’operazione di pulizia al cuore di qualche settimana fa. Dovrebbe essere soltanto un appuntamento di routine, un semplice passaggio tecnico, ma ovviamente fino a quando non ci saranno i documenti con il via libera, un po’ di apprensione c’è. Il Napoli ha bisogno da subito di questo giocatore fondamentale per iniziare la rimonta in campionato. Nel frattempo i napoletani si sono goduti grandi prestazioni di De Bruyne con il Belgio. 
Allegri l’ha visto? Spero di sì e allora avrà notato che De Bruyne non corre moltissimo, ma gli si muove attorno la squadra e lui fa correre la palla con grande rapidità. Ecco, questo dovrebbe fare anche nel Napoli. 
Fra le grandi che a gennaio non faranno nulla c’è l’Inter. Però un innesto importante sta arrivando, dopo due mesi di lavoro è finalmente pronto l’esterno inglese Spence, 26 anni, tornato in Italia dopo l’esperienza al Genoa. Un’arma in più per la fascia destra dopo l’ottimo inizio stagione di Diouf che ha pure conquistato la maglia della Francia.
Infine la Fiorentina. Alla ricerca di un difensore dopo aver scoperto che Viery ha bisogno di tempo, gli occhi sono caduti su Tiago Gabriel, 22 anni, centrale del Lecce. La richiesta è molto alta, sopra i venticinque milioni, ma Paratici ci vuol provare anche perchè il procuratore del giocatore è il famoso Mendes, quello di Ronaldo, ma anche quello di Goncalves. 
Tiago Gabriel, pagato un milione e mezzo, è l’ultimo capolavoro di Corvino. Forse andava visto un po’ prima, nel Lecce già l’anno scorso aveva fatto un campionato di alto livello. 

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