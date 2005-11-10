Serie C, i risultati dell'8ª giornata: rimonta della Salernitana sul Bari, sorride il Potenza
Paolo Lora Lamia
La domenica di Serie C si è chiusa regalando partite incerte fino alla fine. Spettacolo tra Salernitana e Bari, con i padroni di casa capaci di ribaltare l'iniziale vantaggio biancorosso. Sempre nel Girone C, poker del Potenza contro i Picerno e 0-0 tra Audace Cerignola e Altamura. Parità anche nelle altre due sfide della serata: 2-2 tra Alcione e Trento e 1-1 tra Latina e Ostiamare.
Di seguito il programma completo e le classifiche:
SERIE C - 8ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Cittadella-AlbinoLeffe 1-2
30' Desogus (A), 45' Sottini (A), 56' Paolucci (C)
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-2
9' Penta (A), 38' Mattioli (A), 57' Jaouhari (P), 90'+4 [aut.] Gatti (A)
Folgore Caratese-Desenzano 1-2
20' e 79' Biondi (D), 29' Pedicillo (F)
Ospitaletto-Renate 1-1
16' Gobbi (O), 90'+8 [rig.] Calì (R)
Pro Vercelli-Carpi 2-0
16' Bertoli, 65' Coccolo
Lecco-Union Brescia 2-2
13' Capello (L), 73' Casasola (U), 90'+2 Casarotto (L), 90'+7 Spagnoli (U)
Treviso-Giana Erminio 0-0
Domenica 4 ottobre
Dolomiti Bellunesi-Novara 1-2
25'Agosti (D), 89' Lorenzini (N), 90'+1 Zambataro (N)
Alcione-Trento 2-2
13' Zini (A), 25' Molina (T), 57' Aucelli (T), 62' Rolfini (A)
Mercoledì 14 ottobre
Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane
Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 16, Ospitaletto 15, Trento 14, Arzignano Valchiampo 14, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione 11, Dolomiti Bellunesi 10, Desenzano 10, Novara 9, Lecco 9, Pro Vercelli 9, Pergolettese 8, Lumezzane 8*, Juventus Next Gen 6*, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 4, Renate 3
*una gara in meno
GIRONE B
Già giocate
Gubbio-Perugia 1-3
29' Riccardi (P), 37' Barani (G), 47' Tozzuolo (P), 90'+1 Canotto (P)
Vado-Forlì 1-0
10' Rosa
Grosseto-Sambenedettese 1-3
9' Piccoli (S), 15' Sgarbi (S), 56' Candellori (S), 76' Mastroianni (G)
Livorno-Pescara 0-1
90'+6 Sardo
Campobasso-Torres 1-1
45'+2 Corbo (C), 66' [aut.] Celesia (C)
Guidonia Montecelio-Pineto 1-0
76' Ferrari
Pianese-Ravenna 1-1
16' e 58' Bellini (B), 19' Soleri (R)
Domenica 4 ottobre
Reggiana-Spezia 0-1
75' Cazzadori
Latina-Ostiamare 1-1
13' Plescia (L), 41' Vagnoni (O)
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro
Classifica: Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Vado 8, Ostiamare 8, Pineto 7, Gubbio 7, Pianese 6, Sambenedettese 5, Latina 6*, Vis Pesaro 4*
* una gara in meno
** due gare in meno
GIRONE C
Già giocate
Cavese-Casertana 2-0
40' Orlando, 65' Fiorin
Sorrento-Casarano 2-0
25' Bolzan, 83' Loreto
Giugliano-Barletta 1-0
9' Baldé
Monopoli-Savoia 0-0
Catania-Crotone 2-1
14' Zunno (CR), 69' Insigne (CA), 90'+4 [rig.] Coda (CA)
Cosenza-Foggia 0-2
54' Ravasio, 90'+6 Petito
Domenica 4 ottobre
Audace Cerignola-Altamura 0-0
Potenza-Picerno 4-2
9' Loiacono (Po), 30' Russo (Po), 35' Pugliese (Pi), 48' Bianchi (Pi), 63' Selleri (Po), 66' D'Auria (Po)
Salernitana-Bari 2-1
10' Butic (B), 83' Lescano (S), 88' Varela Djamanca (S)
Martedì 27 ottobre
Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese
Classifica: Potenza 19, Sorrento 18, Bari 16, Catania 13, Picerno 12, Salernitana 12, Monopoli 12, Casertana 12, Audace Cerignola 11, Cavese 11, Foggia 11, Casarano 10, Scafatese 10*, Inter U23 10**, Altamura 8, Savoia 7, Giugliano 7, Barletta 7, Cosenza 2, Crotone 0***
* una gara in meno
** due gare in meno
*** penalizzato di 6 punti