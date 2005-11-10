Serie C, i risultati dell'8ª giornata: rimonta della Salernitana sul Bari, sorride il Potenza

La domenica di Serie C si è chiusa regalando partite incerte fino alla fine. Spettacolo tra Salernitana e Bari, con i padroni di casa capaci di ribaltare l'iniziale vantaggio biancorosso. Sempre nel Girone C, poker del Potenza contro i Picerno e 0-0 tra Audace Cerignola e Altamura. Parità anche nelle altre due sfide della serata: 2-2 tra Alcione e Trento e 1-1 tra Latina e Ostiamare.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

SERIE C - 8ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Cittadella-AlbinoLeffe 1-2

30' Desogus (A), 45' Sottini (A), 56' Paolucci (C)

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-2

9' Penta (A), 38' Mattioli (A), 57' Jaouhari (P), 90'+4 [aut.] Gatti (A)

Folgore Caratese-Desenzano 1-2

20' e 79' Biondi (D), 29' Pedicillo (F)

Ospitaletto-Renate 1-1

16' Gobbi (O), 90'+8 [rig.] Calì (R)

Pro Vercelli-Carpi 2-0

16' Bertoli, 65' Coccolo

Lecco-Union Brescia 2-2

13' Capello (L), 73' Casasola (U), 90'+2 Casarotto (L), 90'+7 Spagnoli (U)

Treviso-Giana Erminio 0-0

Domenica 4 ottobre

Dolomiti Bellunesi-Novara 1-2

25'Agosti (D), 89' Lorenzini (N), 90'+1 Zambataro (N)

Alcione-Trento 2-2

13' Zini (A), 25' Molina (T), 57' Aucelli (T), 62' Rolfini (A)

Mercoledì 14 ottobre

Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane

Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 16, Ospitaletto 15, Trento 14, Arzignano Valchiampo 14, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione 11, Dolomiti Bellunesi 10, Desenzano 10, Novara 9, Lecco 9, Pro Vercelli 9, Pergolettese 8, Lumezzane 8*, Juventus Next Gen 6*, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 4, Renate 3

*una gara in meno

GIRONE B

Già giocate

Gubbio-Perugia 1-3

29' Riccardi (P), 37' Barani (G), 47' Tozzuolo (P), 90'+1 Canotto (P)

Vado-Forlì 1-0

10' Rosa

Grosseto-Sambenedettese 1-3

9' Piccoli (S), 15' Sgarbi (S), 56' Candellori (S), 76' Mastroianni (G)

Livorno-Pescara 0-1

90'+6 Sardo

Campobasso-Torres 1-1

45'+2 Corbo (C), 66' [aut.] Celesia (C)

Guidonia Montecelio-Pineto 1-0

76' Ferrari

Pianese-Ravenna 1-1

16' e 58' Bellini (B), 19' Soleri (R)

Domenica 4 ottobre

Reggiana-Spezia 0-1

75' Cazzadori

Latina-Ostiamare 1-1

13' Plescia (L), 41' Vagnoni (O)

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro

Classifica: Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Vado 8, Ostiamare 8, Pineto 7, Gubbio 7, Pianese 6, Sambenedettese 5, Latina 6*, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

** due gare in meno

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Casertana 2-0

40' Orlando, 65' Fiorin

Sorrento-Casarano 2-0

25' Bolzan, 83' Loreto

Giugliano-Barletta 1-0

9' Baldé

Monopoli-Savoia 0-0

Catania-Crotone 2-1

14' Zunno (CR), 69' Insigne (CA), 90'+4 [rig.] Coda (CA)

Cosenza-Foggia 0-2

54' Ravasio, 90'+6 Petito

Domenica 4 ottobre

Audace Cerignola-Altamura 0-0

Potenza-Picerno 4-2

9' Loiacono (Po), 30' Russo (Po), 35' Pugliese (Pi), 48' Bianchi (Pi), 63' Selleri (Po), 66' D'Auria (Po)

Salernitana-Bari 2-1

10' Butic (B), 83' Lescano (S), 88' Varela Djamanca (S)

Martedì 27 ottobre

Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese

Classifica: Potenza 19, Sorrento 18, Bari 16, Catania 13, Picerno 12, Salernitana 12, Monopoli 12, Casertana 12, Audace Cerignola 11, Cavese 11, Foggia 11, Casarano 10, Scafatese 10*, Inter U23 10**, Altamura 8, Savoia 7, Giugliano 7, Barletta 7, Cosenza 2, Crotone 0***

* una gara in meno

** due gare in meno

*** penalizzato di 6 punti