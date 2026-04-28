Luis Henrique, numeri decisamente inferiori a Dumfries e Dimarco. Via in estate?

Luis Henrique non ha fatto una stagione straordinaria. Arrivato per 23 milioni di euro con delle caratteristiche da jolly sull'esterno - a destra come quinto, a sinistra come attaccante - non ha influito molto sull'annata interista. Un gol e tre assist su trentanove apparizioni, mentre dall'altra parte Dimarco ha macinato numeri decisamente migliori. Forse proprio perché i nerazzurri si appoggiano molto più sulla sinistra che sulla destra, ma Dumfries con meno minuti ha fatto meglio.

A gennaio però poteva andare via, visto che c'erano club turchi sulle sue tracce. A giugno bisognerà vedere perché le sue prestazioni non sono poi migliorate molto: c'è il Bournemouth parecchio interessato, con l'idea di arrivare a un pacchetto da 27 milioni.

Queste le parole nel giorno della presentazione. "Sono molto felice e molto motivato di essere arrivato in un Club così grande. Penso che questo rappresenti un grandissimo salto di qualità per la mia carriera. Sono entusiasta e non vedo l'ora di iniziare a giocare, di conoscere tutti quanti e di vivere con loro, ogni giorno, questo grandissimo Club. Penso che la rapidità, la tecnica e il dribbling siano le mie principali qualità. Penso che tutto sia cambiato grazie alla mia forza mentale, che è stata molto importante in una serie di situazioni, ad esempio quando sono rientrato in Brasile per poi tornare in Francia, riprendendo a giocare e a rendere felici i tifosi".