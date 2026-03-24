Serie A, i valori di mercato: Lautaro sempre il più costoso, calano Barella e Bastoni

Nessun giocatore del Napoli nella top 11 del campionato di Serie A, stando ai valori di mercato di Transfermarkt. È il paradosso del club, attualmente campione d’Italia in carica, dopo l’ultimo aggiornamento delle stime del noto portale, diventato elemento di riferimento anche per gli organi federali nelle recenti vicende legate alle plusvalenze.

Il giocatore di maggior valore del campionato si conferma Lautaro Martinez, a 85 milioni di euro. Lo seguono lo juventino Kenan Yildiz (75) e l’interista Alessandro Bastoni (70). Teoricamente, Rasmus Hojlund (50 milioni) è uno dei giocatori in crescita e figura tra i dieci giocatori più costosi: il “guaio” è però che nel 3-2-3-2 (adattamento offensivo del più usato 3-5-2) scelto come modulo di riferimento lo precede Rafael Leao (65), scelto per fare coppia con Lautaro.

Valori di mercato Serie A, la top 11 “tattica”: Svilar (35 milioni); Bisseck (40), Bastoni (70), Dimarco (50); Barella (50), Koné (50); Pulisic (50), Nico Paz (65), Yildiz (75); Lautaro (85), Leao (65).

Valori di mercato Serie A, i 10 giocatori più costosi:

1. Lautaro - Inter 85 milioni di euro

2. Kenan Yildiz - Juventus 75

3. Alessandro Bastoni - Inter 70

4. Nico Paz - Como 65

5. Rafael Leao - Milan 65

6. Christian Pulisic - Milan 50

7. Rasmus Hojlund - Napoli 50

8. Marcus Thuram - Inter 50

9. Nicolò Barella - Inter 50

10. Federico Dimarco - Inter /Manu Koné - Roma