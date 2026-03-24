In Brasile sono sicuri: Casemiro corteggiato dall'Inter, su di lui anche Arabia e MLS

Insieme a Bernardo Silva, c'è un altro pezzo pregiato della Premier League destinato a spostarsi altrove. Si tratta di Casemiro, centrocampista brasiliano di 34 anni che il prossimo 30 giugno si libererà dal Manchester United da parametro zero e qualsiasi altro club sarà libero di ingaggiarlo da free agent. Secondo quanto rivela Globo Esporte in Brasile c'è già un club che avrebbe posato lo sguardo sull'ex spina dorsale del centrocampo del Real Madrid.

Proprio l'Inter. Stando a quanto riportato dal media brasiliano, Casemiro sarebbe stato adulato dal club nerazzurro e altre squadre europee di rilievo, ritrovandosi ad ascoltare lo squillo delle sirene d'Arabia e pure della MLS. La sua posizione? Insieme alla sua famiglia starebbe valutando il prossimo passo da compiere dopo il Manchester United, con la consapevolezza della carriera ormai volta al tramonto. L'interesse per la Serie A però ci sarebbe eccome, perché nell'ultimo periodo avrebbe avuto un colloquio con l'ex compagno di squadra Luka Modric, oggi al Milan invece.

Servirebbe capire le priorità di Casemiro. Di certo un approdo in Serie A permetterebbe di portare un'altra stella del firmamento del calcio europeo della vecchia generazione, dopo Modric la scorsa estate. E diventerebbe uno dei tanti colpi a zero che hanno contraddistinto la carriera del presidente Giuseppe Marotta nell'era pregressa da dirigente. Tuttavia, l'ingaggio potrebbe essere una variabile problematica visto che il brasiliano di 34 anni guadagna circa 18 milioni netti a stagione al Manchester United. Qualora optasse l'Inter come meta finale, dovrebbe senza dubbio decurtarsi lo stipendio, per raggiungere quantomeno cifre sui 5-6 milioni.