Modric con la Croazia a Miami: il rossonero va a vedere la partita dell'amico Cilic

Luka Modric ha vissuto un momento di relax nel ritiro della Nazionale croata in Florida. Il centrocampista del Milan, che sta disputando una grandissima stagione, ha incontrato a Miami il connazionale Marin Cilic (impegnato nel torneo che si sta svolgendo in città), consolidando un legame che va oltre il campo: Modric è stato il padrino del figlio minore del tennista, Vito, e insieme hanno partecipato in passato a tornei di beneficenza in Croazia.

L'ex Real Madrid è pronto a guidare la sua nazionale verso le ultime prove in vista del Mondiale 2026. Durante questa finestra, la Croazia affronterà Colombia e Brasile, offrendo a Zlatko Dalić l’occasione di testare la forma dei suoi uomini chiave. Il tecnico croato ha ammesso alcune difficoltà, in particolare nel reparto difensivo, anticipando possibili soluzioni tattiche, come il ritorno al 3-5-2 per sfruttare meglio la spinta offensiva dei difensori.

Contro la Colombia, squadra rapida e imprevedibile, sarà una sfida impegnativa, ma allo stesso tempo un banco di prova ideale per capire il livello attuale della Croazia, terza classificata al Mondiale scorso. Modric, con la sua esperienza e la sua calma, rimane il fulcro del centrocampo croato, capace di combinare professionalità e momenti di leggerezza come quello vissuto accanto a Cilic, prima di riportare l’attenzione alla preparazione del match e agli obiettivi globali della nazionale.