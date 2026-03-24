Salah lascerà il Liverpool, Bastoni in dubbio per i playoff: le top news delle 22

Mohamed Salah lascerà il Liverpool a fine stagione. La notizia, nell’aria da tempo, è stata confermata ufficialmente dall’attaccante egiziano, tramite i suoi canali social: “Purtroppo è arrivato il momento. Questa è la prima parte del mio addio. Non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città, queste persone, sarebbero diventati parte della mia vita. Liverpool non è solo una squadra di calcio. È una passione, una storia, uno spirito che non posso spiegare a chi non fa parte di questo club". Parte subito il toto-squadra, con l’Arabia Saudita in pole nonostante la situazione in Medio Oriente, ma l’agente Ramy Abbass Issa frena: “Non sappiamo dove Mohamed giocherà la prossima stagione. Questo significa che non lo sa nessun altro. Attenzione ai cacciatori di click”.

A Coverciano prosegue il lavoro della Nazionale di Gennaro Gattuso in vista delle partite dei playoff per l’accesso ai Mondiali. Il principale tema riguarda la disponibilità di Alessandro Bastoni: anche questo pomeriggio il difensore dell'Inter, fermo dallo scorso 8 marzo per un infortunio alla tibia, non era in gruppo per prendere parte alla seduta. Aumentano le possibilità di Buongiorno o Gatti, mentre Riccardo Calafiori ha allontanato i dubbi sulla sua condizione fisica. Altri dubbi riguardano la presenza di Sandro Tonali: anche il centrocampista del Newcastle non si è allenato con i compagni. A destra, scalpita Marco Palestra: l’esterno del Cagliari, in prestito dall’Atalanta, insidia Matteo Politano, anche lui non al massimo.

Romelu Lukaku lascia il ritiro del Belgio per “ottimizzare la sua condizione fisica”. È quanto fanno sapere sia il Napoli che la federazione belga: il centravanti punta a essere al meglio nella prossima di campionato con il Milan. Tante voci da Palermo, tra queste quelle di Andrea Fulco, uomo mercato di Chievo e Al-Ittifaq, che non ha chiuso alla possibilità di accogliere Miralem Pjanic, se l’ex centrocampista bosniaco deciderà di tornare a giocare: “Abbiamo tante idee, possiamo avere quattro stranieri e li vogliamo avere di livello. Non sbagliare lo straniero è fondamentale, per il resto si vedrà. Vedremo”.