Serie A, Vergara il giocatore con il maggior aumento di valore. Pio Esposito solo terzo
È Antonio Vergara il calciatore che fa registrare il maggiore aumento nel suo valore di mercato in Serie A negli ultimi mesi. Il dato emerge dall’ultimo aggiornamento di Transfermarkt, portale di riferimento per questo tipo di analisi. Il fantasista del Napoli, nello specifico, è stimato a 15 milioni di euro: +12,5 milioni rispetto al suo valore di inizio stagione.
Lo segue al secondo posto Lorenzo Bernasconi dell’Atalanta, che passa da 4 a 15 milioni di euro. Completano la top 3 gli attaccanti: Francesco Pio Esposito sale a 45 milioni di euro (+10), insieme a Donyell Malen (35 milioni, +10 anche per il romanista).
Serie A, i giocatori con il maggior aumento di valore.
1. Antonio Vergara - Napoli - da 2,5 a 15 milioni di euro (+12,5)
2. Lorenzo Bernasconi - Atalanta - da 4 a 15 milioni di euro (+11)
3. Francesco Pio Esposito - Inter - da 35 a 45 milioni di euro (+10)
4. Donyell Malen - Roma - da 25 a 35 milioni di euro (+10)
5. Adrian Lahdo - Como - da 1 a 10 milioni di euro (+9)
6. Alisson Santos - Napoli - da 4 a 13 milioni di euro (+9)
7. Anastasios Douvikas - Como - da 10 a 18 milioni di euro (+8)
8. Robinio Vaz - Roma - da 10 a 18 milioni di euro (+8)
9. Niccolò Pisilli - Roma - da 12 a 20 milioni di euro (+8)
10. Weston McKennie - Juventus - da 22 a 30 milioni di euro (+8)