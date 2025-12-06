Inter, Lautaro: "Imparato a gestire critiche. Famiglia e tifosi sempre con me"

Protagonista della netta vittoria contro il Como, è intervenuto Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN per commentare il match: "Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, affrontando una squadra con un allenatore con un bel gioco e con giocatori forti. Oggi abbiamo mostrato la voglia di portare punti a casa, vittoria importantissima. Neanche io mi rendo conto a volte di cosa mi sto guadagnando con sacrificio: da bambino ho vissuto cose non belle ed è solo grazie alla mia famiglia che mi ha seguito qui, con mia moglie e con i miei figli.

I tifosi sono sempre stati con me e sono grato per il supporto. Ho imparato anche a gestire le critiche, all'inizio le cose fanno male poi con l'aiuto della psicologa sono andato avanti".