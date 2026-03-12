Non è un semplice derby regionale, è l'incubo dei rigoristi!

Nelle ultime 11 sfide di campionato al Meazza l’Inter ha sempre fatto punti quando ha ospitato l’Atalanta: 8 vittorie e 3 segni X. Non solo. I 3 più recenti incroci sono terminati tutti col segno 1 in schedina (e, aggiungiamo, 2 clean sheet).

Insomma, la Beneamata ha eguagliato la striscia record fatta registrare fra il 1963-1964 e il 1984-1985, 8 successi e 3 pareggi. Mentre per quanto riguarda le affermazioni in fila è ancora distante il primato di 7 protocollato fra il 1948-1949 e il 1954-1955.

L’ultimo colpaccio dei nerazzurri ospiti?

Il 23 marzo 2014, quando terminò 1-2: Bonaventura al 35’, Icardi al 36’, Bonaventura al 90’. Soprattutto, allora come stavolta Inter-Atalanta fu giocata alla 29esima giornata di Serie A.

Anche se, per la cronaca, c’è un altro precedente al 29esimo turno di massimo torneo: il 6 maggio 2001, 3-0 firmato Vieri al 6’ e al 10’, Recoba al 35’.

Dai 64 incontri disputati rintracciamo 44 vittorie meneghine, 11 pareggi, 9 successi orobici, 129 gol marcati dai padroni di casa contro le 50 reti fatte dai giocatori ospiti.

Dando uno sguardo ai singoli tabellini ci accorgiamo che… gli ultimi 3 calci di rigore sono stati falliti tutti. Anzi, degli ultimi 7 penalty soltanto 2 sono diventati gol: quello di Denis nel 2012-2013 e quello di Icardi nel 2016-2017. Mentre Consigli parò il tiro nel 2011-2012, Sportiello nel 2014-2015, Handanovic nel 2019-2020, Carnesecchi nel 2023-2024 (Musso si limitò a guardare la sfera finire fuori nel 2021-2022).

Situazione in classifica.

Inter prima con 67 punti (22V – 1X – 5P con 64GF e 22GS), 34 dei quali fra le mura di casa (11V – 1X – 2P con 38GF e 12GS). Viene dal KO nel derby dopo 15 turni OK (14V – 1X). Atalanta che insegue a 46 (12V – 10X – 6P con 39GF e 26GS), di cui 17 in trasferta (4V – 5X – 4P con 15GF e 13GS). È reduce dal 2-2 in rimonta contro l’Udinese, ma anche dal pesante 1-6 rimediato in Champions dal Bayern.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

64 incontri disputati

44 vittorie Inter

11 pareggi

9 vittorie Atalanta

129 gol fatti Inter

50 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Atalanta 1-0, 27° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Atalanta 4-0, 3° giornata 2024/2025