Inter, Lautaro: "Oggi servirà una gara di qualità. Tutti devono dare qualcosa in più"
Lautaro Martinez, attaccante e simbolo dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club prima dell'inizio della partita contro il Bologna, chiarendo subito quale sia il suo punto di vista: "Abbiamo chiuso il 2025 davanti a tutti, era importante, ma adesso serve una gara di qualità e di giusto atteggiamento per ottenere altri 3 punti".
Con il Bologna non sempre tutto è andato liscio.
"Negli ultimi anni i risultati non sono stati positivi, ma noi l'abbiamo preparata per vincere. Tutti sono pronti e a disposizione del mister, tutti devono dare qualcosa in più".
