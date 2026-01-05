Il messaggio di Bisseck: "Se gioca sempre come con il Bologna, l'Inter è molto forte"

Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato anche ai microfoni di Radio Rai ieri sera, dopo il successo per 3-1 contro il Bologna ottenuto dalla sua squadra.

L'Inter ieri sera con il Bologna ha dato una piena dimostrazione di forza, ma Bisseck ha in mente con esattezza come questo non basti e cosa serva adesso: "Parlare non basta. Se giochiamo sempre come col Bologna, con la qualità che abbiamo, penso che siamo una squadra molto forte. Ma dobbiamo dimostrarlo ogni partita".

Bisseck si sta ben disimpegnando come nuovo titolare della difesa nell'Inter, nello specifico con il ruolo di braccetto di destra, nel quale può far notare anche le sue abilità in conduzione palla e in costruzione. Si esprime così sul tema il centrale nerazzurro: "Il calcio è cambiato, anche i difensori specie nel nostro sistema devono dare tanto anche in avanti. Coi giocatori che abbiamo c’è tanta qualità con la palla, se la dimostriamo sempre come oggi spero che facciamo vedere tante belle cose".