Fantacalcio, top & flop della 18ª giornata in Serie A

Si è conclusa la 18ª giornata, vediamo come sempre chi sono stati i top e i flop

TOP

L. Martinez: ancora una volta il capitano dell'Inter che sta trovando una continuità impressionante, quella dei tempi migliori. Gol e assist contro il Bologna e la certezza che quando c'è lui in campo il gol può arrivare da un momento all'altro. Fantavoto 11.

Nije:nome ben meno blasonato che però entra e mette in ghiaccio la partita contro il Verona, prima con l'assist e poi con il gol del 3-0. Difficile pensare che da qui in poi sarà titolare ma il suo impiego può di certo aumentare, soprattutto a gara in corso per sfruttare le sue caratteristiche. Scommessa da ultimo slot. Fantavoto 11.

Kean: la panchina sembrava l'ennesimo capitolo negativo di una stagione maledetta. Vanoli lo butta nella mischia nei minuti finali e l'attaccante regala un gol fondamentale per la corsa salvezza. Se non ci sono problemi fisici o di spogliatoio è evidente che sia un elemento imprescindibile, con ogni probabilità tornerà titolare dalla prossima. Fantavoto 10.

FLOP

David: il tunnel non sembra avere una fine per il giocatore canadese che ha l'occasione di sbloccarsi dal dischetto ma se lo fa parare calciandolo malissimo. Non fa gol in campionato dalla prima contro il Parma e i segnali non sembrano confortanti. In attesa del rientro di Vlahovic la concorrenza non brilla come lui, avrà altre occasioni, nonostante tutto. Fantavoto 1.5.

Noslin: chiamato al difficile compito di sobbarcarsi l'attacco biancoceleste, partito Castellanos e in attesa di Dia e del mercato e il rendimento è disastroso. Lui che l'anno scorso aveva avuto un ottimo rendimento contro il Napoli, questa volta fa malissimo, facendosi espellere a metà secondo tempo. Onestamente non sembra essere affidabile se non come ultimo slot. Fantavoto 4.5.

Marusic: altro giocatore biancoceleste che dopo l'autogol dello scorso anno conferma il trend con un'espulsione nel finale insieme a Mazzocchi. Rispetto alla stagione passata, in cui tra alti e bassi riusciva ad essere talvolta decisivo, questo sembra un anno decisamente sottotono. Meglio evitare di schierarlo se avete di meglio. Fantavoto 3.