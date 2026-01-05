Reggiana, sirene dalla Serie C per Rozzio. Il Vicenza sonda il centrale difensivo
Il futuro del difensore centrale Paolo Rozzio potrebbe essere in Serie C. Il calciatore classe ‘92, che in questa stagione è sceso in campo in solo quattro occasioni anche per via di un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori circa due mesi, sarebbe infatti finito nel mirino di una big della terza serie.
Si tratta, come riferisce Tuttoc.com, del Vicenza capolista nel Girone A che sta valutando il centrale reggiano per rinforzare il proprio reparto offensivo. Si tratta al momento di un semplice sondaggio visto che è ancora da verificare la disponibilità della Reggiana e dello stesso Rozzio, che indossa anche la fascia di capitano, al trasferimento e le eventuali condizioni dell’operazione.
