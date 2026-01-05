Bari, Pereiro non rientra e manda un certificato medico. Lo attende un club cileno

Dopo solo un anno con la maglia del Bari, in cui è sceso in campo in solo 12 occasioni con una rete, per Gaston Pereiro si profila un addio nel mercato di riparazione. Il fantasista infatti non è rientrato dall’Uruguay dove era andato a passare le vacanze natalizie poiché sarebbe vicino al trasferimento in un club cileno.

Come riferisce il Corriere dello Sport il giocatore ha inviato un certificato medico al club per giustificare il mancato rientro in Italia in attesa di trovare l’accordo per rescindere con i pugliesi, con cui ha un contratto per altri sei mesi con opzione per la stagione successiva, e poi accasarsi in Cile. Per il classe ‘95 è dunque agli sgoccioli l’esperienza nel nostro paese iniziata nel 2019/20 con la maglia del Cagliari (dove ha collezionato 71 presenze con nove reti) e proseguita poi, dopo un intermezzo al Nacional in patria, con quelle di Ternana (20 presenze e sei reti), Genoa (due presenze) e appunto Bari.