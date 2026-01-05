Ufficiale Castellanos dà l'addio alla Lazio e firma con il West Ham. Ecco gli annunci dei due club

Adesso è anche ufficiale: Valentin Castellanos lascia la Lazio e la Serie A e firma con il West Ham, in Premier League. L'affare era già stato concluso di fatto da giorni, adesso però ci sono pure tutte le certezze del caso per il trasferimento a titolo definitivo del centravanti argentino classe 1998 in Inghilterra.

Di seguito il comunicato ufficiale della Lazio a proposito dell'addio del 'Taty': "La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club. Castellanos, acquistato nell`estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol. Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".

Così invece ha scritto il West Ham, rendendo noto di aver tesserato Castellanos: "Il West Ham United è lieto di annunciare l'ingaggio dell'attaccante della nazionale argentina Taty Castellanos .Il ventisettenne arriva agli Hammers dalla Lazio con un contratto di quattro anni e mezzo, con opzione per un ulteriore anno. Attaccante aggressivo e arretrato, capace di segnare e creare reti, di coordinare il gioco e di lavorare sodo per la squadra, Castellanos ha avuto una carriera superba nella MLS, nella Liga e in Serie A e ora porterà le sue qualità complete in Premier League. Nato a Mendoza e con due presenze in nazionale, Castellanos ha vinto la MLS Cup e la Scarpa d'Oro con il New York City FC nel 2021, prima di segnare quattro gol in una singola partita per il Girona contro il Real Madrid nella Liga nel 2023. Ha poi segnato 14 gol la scorsa stagione, quando la Lazio si è classificata settima in Serie A e ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Europa League. Individuato come un obiettivo chiave dall'allenatore Nuno Espírito Santo, il nuovo numero 11 degli Hammers, che ha firmato in tempo per essere disponibile per la partita di Premier League di martedì sera contro il Nottingham Forest al London Stadium, non vede l'ora di indossare la maglia del West Ham e mostrare alla Claret and Blue Army di cosa è capace".