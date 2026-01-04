Lautaro fa 125 in Serie A e raggiunge Higuain: è il 4° miglior goleador argentino in Serie A

È molto complicato dire se questo sia il miglior Lautaro Martinez della carriera, ma sicuramente il Toro è in un momento di forma davvero invidiabile. L'attaccante dell'Inter continua a segnare a ripetizione, allontanando sempre di più le critiche di chi non lo vedeva come un attaccante in grado di trascinare la sua squadra. La rete segnata oggi contro il Bologna ha un sapore un po' particolare perché è la 125esima in Serie A.

Un numero davvero alto, che gli permette di agganciare Gonzalo Higuain in testa alla classifica dei bomber argentini nel nostro campionato. In prima posizione c'è Gabriel Omar Batistuta, in seconda Hernan Crespo, poi a quota 130 c'è Paulo Dybala e dopo il Pipita e il classe '97. Questo testimonia una volta di più la dimensione che ha ormai raggiunto questo giocatore, simbolo dentro e fuori dal campo dell'Inter.

Chivu ha saputo consolarlo dopo la delusione della finale di Champions persa 5-0, lo ha coccolato, lo ha schierato quando le cose non andavano benissimo e ora se lo gode. Inoltre è il primo giocatore a raggiungere la doppia cifra in Serie A in questa stagione: il messaggio a Napoli e Milan è stato inviato. Lautaro Martinez vuole riprendersi lo Scudetto.