5 gennaio 2023, ci lasciava l'ex capitano della Juventus Ernesto Castano

Oggi alle 15:03Accadde Oggi...
Redazione TMW
Ernesto Càstano (Cinisello Balsamo, 2 maggio 1939 – Torino, 5 gennaio 2023) è stato un calciatore italiano, di ruolo difensore

Ernesto Castano, buon difensore degli anni sessanta che fece della duttilità la sua arma migliore, sapendo ricoprire efficacemente i tre ruoli del reparto arretrato, terzino, stopper e libero.
Pur avendo giocato una stagione nel Legnano, Triestina e L.R. Vicenza, la sua carriera si concentrò soprattutto nella Juventus, con 12 campionati, dal 1958/59 al 1969/70, totalizzando 265 presenze con 6 gol fatti, vincendo 3 scudetti e 3 Coppe Italia.
Nella Nazionale Italiana non giocò moltissime partite, 7 presenze, ma la maggior parte di queste furono comunque importanti.
Esordì in maglia azzurra a Firenze il 29 novembre 1959 contro l'Ungheria, incontro terminato 1-1, valevole per la Coppa Internazionale.
Successivamente giocò 3 partite in ambito Coppa Europa per Nazioni, il quarto di finale a Napoli 20/04/1968 Italia - Bulgaria 2-0, la semifinale a Napoli 05/06/1968 Italia - U.R.S.S. 0-0 (poi vinta al sorteggio) e la prima finale, a Roma 08/06/1968 Italia - Jugoslavia 1-1, poi ripetuta, con la nostra vittoria per 2-0, ma nella quale Castano non fu schierato.

Successivamente, oltre ad una amichevole a Città del Messico 01/01/1969 contro il Messico, vinta 3-2, disputò due incontri valevoli per le qualificazioni ai Mondiali messicani 1970, a Cardiff 23/10/1968 Galles - Italia 0-1 ed infine la sua ultima presenza, a Berlino Est 29/03/1969 Germania Est - Italia 2-2, partita cruciale per il passaggio del turno, che si concretizzò alla fine di quell'anno, a Napoli, con la vittoria sui tedeschi per 3-0.

La Juventus piange la scomparsa di Ernesto Castano.
Con 340 presenze, disseminate dal 1958 al 1970, e 3 gol tutti segnati al Comunale, è stato uno dei veterani della Juventus, vincendo 3 scudetti e altrettante Coppe Italia, oltre ad avere partecipato con la Nazionale al trionfo nell'Europeo del 1968. Ernesto Castano, nato il 2 maggio del 1939 a Cinisello Balsamo, ha fatto il suo esordio in bianconero giovanissimo, raccomandato dal compagno di squadra Rino Ferrario che andò dall'allenatore dicendogli: «Questo ragazzo di 19 anni è più forte di me. Bene, mister, ma quand'è che lo fa giocare al posto mio?». Inizia così una bella avventura.

Il cordoglio del presidente Gravina:
"Ha modernizzato il ruolo di difensore centrale ed è stato protagonista dell'Italia del 1968, che ha riacceso nel Paese la passione per la nazionale. Anche per questo gli saremo sempre grati. Castano, Azzurro per sempre".

