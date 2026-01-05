Spezia, sfuma il danese Soe. Il difensore a un passo dalla firma con il San Diego FC
Nei giorni scorsi il nome del giovane difensore danese Osvald Soe era stato accostato allo Spezia. Il classe 2005 infatti era stato seguito da quella Scouting Department, guidata dall’ex direttore sportivo Riccardo Pecini, alla cui il club ligure aveva affidato il lavoro di ricerca di giovani talenti.
Il classe 2005 del Boldklubben af 1893, noto più semplicemente come B 93, non sarà però un calciatore aquilotto. Secondo il portale danese Tipsbladet infatti il centrale si trasferirà in Major Soccer League, il massimo campionato nordamericano, per vestire la maglia del San Diego FC con cui firmerà un contratto fino al 2029 con opzione per un’ulteriore stagione. Al B93 invece andrà circa mezzo milione di euro, con una probabile percentuale sulla futura rivendita.ù
Il giocatore sarebbe già volato oltreoceano per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club californiano.
