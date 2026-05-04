TMW Inter, le immagini della festa in campo: premiazione all’ultima in casa. E piazza Duomo è piena

È festa a San Siro, è festa a Milano. Dopo il 2-0 sul Parma, l’Inter ha festeggiato sul manto erboso del Meazza il ventunesimo scudetto conquistato nella propria storia. Grande mattatore, come anche in campo, Marcus Thuram: nelle immagini in calce, grazie ai nostri fotografi, le foto della festa allo stadio milanese.

Questa festa, però, non rappresenta la premiazione ufficiale. Secondo il regolamento della Lega Calcio Serie A, infatti la squadra campione d’Italia, se già aritmeticamente certa della conquista dello scudetto, viene premiata in occasione dell’ultima gara casalinga, che per l’Inter sarà quella con l’Hellas Verona nel weekend 17/18 maggio. La partita sarà programmata la domenica, probabilmente alle 12.30 o alle 15.

Intanto, la festa si è spostata in piazza Duomo, dove centinaia di tifosi interisti si sono raggruppati per celebrare lo scudetto. Non dovrebbero essere raggiunti - a meno di iniziative di singoli, due anni fa ci furono per esempio Barella e Dimarco - dai calciatori, che saranno invece protagonisti del tour con il pullman scoperto dopo la celebrazione scudetto di cui sopra.