Inter, Luis Henrique: "Contento della vittoria, ho lavorato molto per giocare"
L'Inter ha battuto il Sassuolo 2-1 nel posticipo domenicale di San Siro e sale a sei punti in classifica. Nella sala stampa del Giuseppe Meazza è intervenuto il calciatore nerazzurro Luis Henrique.
Quanto sei contento di essere sceso in campo?
"Sono molto felice, ho lavorato molto per questi minuti in campo e spero di continuare così per aiutare la squadra".
Cos'è mancato nel finale?
"Abbiamo abbassato un po' il ritmo e la pressione ma siamo contenti dei tre punti che sono importanti per noi".
Qual è la posizione in cui ti esprimi meglio?
"Basta giocare, non importa in quale posizione in campo. Ho lavorato molto per questo".
