Inter, Luis Henrique: "Derby? Può essere decisivo, andiamo lì convinti di vincere"
L'esterno dell'Inter Luis Henrique ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida contro il Como chiusa sullo 0-0 e valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia.
Risultato giusto?
"Importante non perdere, adesso abbiamo la partita a casa nostra e sappiamo quanto siamo forti".
Il derby può chiudere il campionato?
"Sì, andiamo convinti di vincere e faremo di tutto per riuscirci".
