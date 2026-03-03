Inter, Luis Henrique si racconta: "Primi mesi duri, ora sono felice. Mi adatto al nuovo ruolo"

Ai microfoni del portale brasiliano Estadao è intervenuto il calciatore dell'Inter Luis Henrique, arrivato in estate al Marsiglia per circa 25 milioni di euro. Dopo una serie di difficoltà iniziali, complice l'infortunio di Dumfries, il calciatore ha guadagnato sempre più spazio come ala destra nel 3-5-2 di Cristian Chivu. "È un ruolo a cui mi sto adattando, devo anche difendere molto. Sto imparando ogni giorno a gestire marcature e pressione, ma penso di cavarmela bene" le parole del calciatore sul nuovo ruolo.

Sulle difficoltà iniziali, Luis Henrique ha aggiunto: "Sono stati sei mesi di duro lavoro. All’inizio giocavo poco, poi mi sono affermato. Sono molto felice e mi sento sempre più libero in campo. Questo mi porterà al livello più alto del calcio".

Infine, il brasiliano ha speso belle parole anche sul connazionale Carlos Augusto ma, più in generale, su tutti i compagni di squadra: "Appena sono arrivato, Carlos Augusto mi ha accolto benissimo. Mi ha fatto conoscere il club e si è sempre preoccupato per me. È stato fondamentale per ambientarmi. In generale tutti i nuovi compagni mi hanno accolto alla grande. Lautaro è stato tra i primi a scrivermi quando ho firmato. Con i francesi mi trovo bene: sono almeno otto a parlare francese e con loro passo molto tempo. Thuram, Bonny, Diouf, oltre a Carlos, che è molto presente nella mia quotidianità".