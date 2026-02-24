Inter, Luis Henrique: "Oggi è mancato soltanto il gol, siamo stati anche sfortunati"

Luis Henrique, esterno brasiliano dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport al termine del playoff di ritorno perso in casa col Bodo/Glimt: "Oggi abbiamo fatto tutto, è mancato il gol. Non siamo stati fortunati, loro sono una squadra forte e lo sta facendo vedere a tutti".

Può esserci un contraccolpo psicologico in campionato?

"Siamo più forti di questo, dobbiamo alzare il livello per giocare in Europa. Adesso bisogna rialzare la testa e fare di tutto per vincere il campionato e migliorare nei prossimi anni".