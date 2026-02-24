Inter, Luis Henrique: "Oggi è mancato soltanto il gol, siamo stati anche sfortunati"
Luis Henrique, esterno brasiliano dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport al termine del playoff di ritorno perso in casa col Bodo/Glimt: "Oggi abbiamo fatto tutto, è mancato il gol. Non siamo stati fortunati, loro sono una squadra forte e lo sta facendo vedere a tutti".
Può esserci un contraccolpo psicologico in campionato?
"Siamo più forti di questo, dobbiamo alzare il livello per giocare in Europa. Adesso bisogna rialzare la testa e fare di tutto per vincere il campionato e migliorare nei prossimi anni".
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l'unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
