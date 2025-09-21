Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Luis Henrique: "Sono molto felice con il gruppo, tutti mi stanno incoraggiando"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:29Serie A
di Paolo Lora Lamia

L'esterno dell’Inter Luis Henrique ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo chiuso con un successo per 2-1.

Cosa ti chiede Chivu quando entri?
"Sempre cercare l'uno contro uno e mettere questi traversoni".

L'ambientamento in squadra?
"Sono molto felice con il gruppo, in spogliatoio va molto bene e tutti mi incoraggiano per i miei primi minuti".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Inter c’è, Pio un predestinato. Milan da scudetto, la Juve no. Allegri sta pregustando la sua grande rivincita. Fiorentina flop.
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…