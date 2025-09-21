Inter, Luis Henrique: "Sono molto felice con il gruppo, tutti mi stanno incoraggiando"
TUTTO mercato WEB
L'esterno dell’Inter Luis Henrique ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo chiuso con un successo per 2-1.
Cosa ti chiede Chivu quando entri?
"Sempre cercare l'uno contro uno e mettere questi traversoni".
L'ambientamento in squadra?
"Sono molto felice con il gruppo, in spogliatoio va molto bene e tutti mi incoraggiano per i miei primi minuti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Inter c’è, Pio un predestinato. Milan da scudetto, la Juve no. Allegri sta pregustando la sua grande rivincita. Fiorentina flop.
Le più lette
1 L’Inter c’è, Pio un predestinato. Milan da scudetto, la Juve no. Allegri sta pregustando la sua grande rivincita. Fiorentina flop.
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Empoli, Pagliuca: "Sono dispiaciuto, sono anche arrabbiato. Abbiamo perso per quattro gol in venti minuti"
Pescara, Vivarini: "Una vittoria che ci voleva, ho detto di crederci e loro mi hanno preso alla lettera"
Serie C
Calcio femminile