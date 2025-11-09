Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, Chivu su Lautaro: "Quando sei sereno e consapevole, i gol arrivano sempre"

Inter, Chivu su Lautaro: "Quando sei sereno e consapevole, i gol arrivano sempre"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:38Serie A
Paolo Lora Lamia

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Lazio vinto per 2-0 e valido per l’11^ giornata di Serie A.

Da quando ha parlato del sorriso di Lautaro, non sbaglia un colpo.
"E' la conseguenza del lavoro duro che sta facendo e di quello che mette a diposizione del gruppo. I gol arrivano sempre, quando sei sereno e consapevole di essere un leader. Deve essere sereno e consapevole di quanto cuore mette a disposizione della squadra. Trascina questo gruppo con l'esempio e col lavoro, mi fa piacere allenarlo".

Quanto si è divertito stasera?
"Mi è piaciuto l'approccio e la voglia di essere dominanti, consapevoli del fatto di affrontare una squadra allenata bene e che ci poteva mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Abbiamo capito cosa fare, come fare e cosa portare in campo oggi e direi che l'abbiamo fatto abbastanza bene se non molto bene".

Hai lavorato tanto sui non titolarissimi: la loro crescita?
"Ci tengo molto, è un gruppo di 22 giocatori e tutti a disposizione della causa per migliorare questa squadra. Non è mai semplice, con tutti i cambiamenti fatti perdi un po' di equilibrio. Sono abbastanza soddisfatto di quello che stanno facendo, si sono calati subito nella realtà della squadra e tutti sanno di avere margini di miglioramento".

L'Inter va in pressione ultraoffensiva, come sul primo gol, e poi ha continuato: è la mentalità che stai dando e come stai cercando di riuscirci?
"Non è mai semplice quando giochi ogni 3 giorni mantenere questo atteggiamento. Bisogna capire i momenti, le opportunità che ti danno gli altri e oggi lo abbiamo fatto abbastanza bene. Il merito è di tutti quelli che, nelle rotazioni che abbiamo fatto, hanno sempre dato alla squadra quello che serviva permettendo agli altri di guadagnare qualche giorno di riposo. Allora sì che questo approccio diventa importante. Ho a che fare con campioni che stanno lavorando sodo e che, nonostante la fatica, trovano sempre le energie per soddisfare le richieste dell'allenatore".

Come stai preparando il derby?
"Stasera mi godo la famiglia, torno a casa e mi guardo qualche partita di NFL e poi mi godo qualche giorno di riposo. Poi avrò 3 giorni per allenare quelli che rimarranno qua e faccio un grande in bocca al lupo a quelli che andranno a rappresentare le loro Nazionali. Quando torneranno, avremo 2 giorni per preparare il derby".

Articoli correlati
Inter, Chivu: "Non guardo la classifica ancora, tutti devono sentirsi titolari" Inter, Chivu: "Non guardo la classifica ancora, tutti devono sentirsi titolari"
Inter, Chivu torna a puntare su Acerbi: "Tutti coinvolti, questa è la forza del gruppo"... Inter, Chivu torna a puntare su Acerbi: "Tutti coinvolti, questa è la forza del gruppo"
Chivu e un pareggio molto strano con la Lazio. Sarri bene contro l'Inter Chivu e un pareggio molto strano con la Lazio. Sarri bene contro l'Inter
Altre notizie Serie A
Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino... TMWAtalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
Bergomi: "Gasp da scudetto? Non lo, però a Roma c'è una pressione diversa" Bergomi: "Gasp da scudetto? Non lo, però a Roma c'è una pressione diversa"
Lazio, Cataldi: "Non vogliamo fare una stagione anonima, alla Lazio ci sono pressioni"... Lazio, Cataldi: "Non vogliamo fare una stagione anonima, alla Lazio ci sono pressioni"
Si è conclusa l'11^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle Probabili formazioniSi è conclusa l'11^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Marelli sul 3-0 annullato all'Inter: "Decisione ok, braccio di Dimarco ad inizio... Marelli sul 3-0 annullato all'Inter: "Decisione ok, braccio di Dimarco ad inizio azione"
Inter, Chivu: "Non guardo la classifica ancora, tutti devono sentirsi titolari" Live TMWInter, Chivu: "Non guardo la classifica ancora, tutti devono sentirsi titolari"
Chivu chiama e l'Inter risponde: con la Lazio approccio giusto dopo lo "scossone"... Chivu chiama e l'Inter risponde: con la Lazio approccio giusto dopo lo "scossone" europeo
Lazio, Sarri: "Non vedo più arbitri all'altezza, la squadra sta crescendo" Live TMWLazio, Sarri: "Non vedo più arbitri all'altezza, la squadra sta crescendo"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 10 novembre 2001, Diego Armando Maradona saluta il calcio. Alla Bombonera
2 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
3 ...con Giocondo Martorelli
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, contatti fitti con Raffaele Palladino. Possibile contratto fino al 30 giugno del 2027
Immagine top news n.1 Inter-Lazio 2-0, le pagelle: Barella sta ancora correndo, Dia francobollato e spedito in panchina
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica: Chivu aggancia Gasperini, Inter prima. Sarri scavalcato da Grosso
Immagine top news n.3 Una sosta da prima della classe: l'Inter stende 2-0 la Lazio e guarda la Serie A dalla vetta
Immagine top news n.4 Atalanta-Juric, manca solo la comunicazione dell'esonero: Palladino più che Mancini
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica: la Roma scappa in vetta da sola con un ruolino quasi perfetto
Immagine top news n.6 Solida come una roccia: la Roma si prende la vetta col 2-0 all'Udinese senza rischiare mai
Immagine top news n.7 Napoli, Conte: "Parlerò con il club. Io non voglio accompagnare i morti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lautaro aggancia Mazzola (a 161, non 162): è il quarto marcatore all time dell'Inter
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Cataldi: "Non vogliamo fare una stagione anonima, alla Lazio ci sono pressioni"
Immagine news Serie A n.4 Si è conclusa l'11^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Immagine news Serie A n.5 Marelli sul 3-0 annullato all'Inter: "Decisione ok, braccio di Dimarco ad inizio azione"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu: "Non guardo la classifica ancora, tutti devono sentirsi titolari"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Riparto dalla prestazione, subiamo gol alla prima distrazione"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Vivarini? No riflessioni"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "La squadra sta andando fortissimo e merita il primo posto"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Ottima prova di entrambe, noi molto bene dal 25' in poi"
Immagine news Serie B n.5 Pescara-Monza 0-2, le pagelle: Colpani di un'altra categoria, Desplanches evita un passivo peggiore
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Monza vince ancora: 2-0 al Pescara e balzo al primo posto in classifica:
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Tedesco: "Grande partita, ma meritavamo di più. L’arbitro? Decisioni discutibili"
Immagine news Serie C n.2 Pro Patria, Greco dopo il pari col Lumezzane: "Partita brutta, ma raggiungeremo il nostro obiettivo"
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, Bocchetti: "Peccato, ma l’atteggiamento è quello giusto. Ci rialzeremo subito"
Immagine news Serie C n.4 Altamura, Mangia dopo il ko col Catania: “Buona gara, ma serve più precisione e concretezza”
Immagine news Serie C n.5 Serie C, pareggio tra Ternana e Vis Pesaro. Benevento corsaro a Foggia e a -2 dalla vetta
Immagine news Serie C n.6 Juventus Next Gen, Brambilla e gli uomini chiave: “Gil Puche e Pedro Felipe fondamentali per noi”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Vola il Como Women, battuta la Ternana. Che rimane a 0 punti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?