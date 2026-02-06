Inter, Marotta: "Chivu è un grande professionista che sa insegnare calcio"

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è stato tra i protagonisti dell'inaugurazione di Casa Italia in Triennale a Milano, in occasione delle cerimonie legate alle Olimpiadi invernali. Raggiunto dai colleghi di Sport Mediaset, ha commentato così: "L'inaugurazione a San Siro da uomo di sport è un orgoglio, per la città di Milano, per il calcio e lo sport italiano, vivremo un momento così straordinario come la cerimonia inaugurale dei Giochi che rappresentano l'Italia e il made in Italy perché il direttore della serata è Marco Balich. Saranno momenti indimenticabili per tutti le centinaia di milioni di spettatori".

Marotta ha anche parlato di Cristian Chivu, che ieri ha portato la fiamma olimpica per le strade del capoluogo lombardo: "Chivu tedoforo sicuramente è un testimonial importante perché testimonia valori come la cultura del lavoro, è partito dalla Romania ha avuto successo in una disciplina difficile attraverso la concorrenza.

Oggi è l'allenatore di una delle squadre più importanti al mondo ma sicuramente è una persona e un grande professionista che sa insegnare il gioco del calcio e lo considera una palestra di vita per il futuro".