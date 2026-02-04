Petardo Cremona, Marotta: "Agiremo a tutela della società. I tifosi dell'Inter sono fatti di altra pasta"

Il calciomercato di gennaio appena concluso, ma non solo. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Sportmediaset prima della gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino ha avuto modo di parlare anche di quanto avvenuto a Cremona (petardo lanciato dal settore ospiti nerazzurro addosso ad Audero), con i verdetti del Giudice Sportivo diramati proprio nella giornata di oggi: "Un gesto che nulla ha a che fare con i valori dello sport - ha sottolineato Marotta -. Sono delinquenti che verranno condannati, noi agiremo a tutela della società. Pagina che vogliamo archiviare velocemente, tutti i tifosi dell'Inter sono fatti di altra pasta".

Marotta ha poi risposto in merito al duello col Milan per lo scudetto: "Se continuerà fino alla fine? Sicuramente il duello non è solo col Milan, ma con tutte le squadre di alta classifica. Siamo davanti ad un calcio diverso dagli ultimi anni, lo stress agonistico è importante. Il fatto che il Milan abbia solo il campionato è un vantaggio, ma noi siamo abituati a gestire tante partite. Dobbiamo competere al massimo in tutte le competizioni nonostante lo stress fisico che comportano".