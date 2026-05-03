Inter, Marotta: "Chivu? Ottimisti fin dall'inizio, ma non mi aspettavo un'annata così"

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Parma valido per la 35^ giornata di Serie A.

Da 37 anni l'Inter non vince in casa un titolo e potrebbe essere il primo titolo da presidente.

"Parliamo con giusta prudenza, è l'esame più importante per arrivare alla laurea ed è un traguardo che farebbe contenti tutti. Spero che sia una partita bella e che sia coronata dalla vittoria anche se il Parma merita tutto il nostro rispetto".

La scelta di Chivu: il coraggio ha premiato la proprietà.

"Il coraggio è un valore importante e ha portato a questa decisione. Non siamo andati alla cieca, abbiamo valutato il profilo di Chivu e aveva le skills che facevano al caso nostro. Se poi l'annata verrà coronata da scudetto e Coppa Italia, sarà straordinaria".

Vuole aggiungere qualcosa sulla questione arbitri?

"Un copia e incolla rispetto a domenica scorsa, siamo tranquillissimi e abbiamo sempre agito con la massima correttezza".

C'è stato un momento in cui ha capito che quella di Chivu era la scelta giusta?

"Eravamo ottimisti fin dall'inizio, lo conoscevamo ed era stato con noi nelle Giovanili. Non mi sarei aspettato che potesse fare una stagione così importante, anche se c'è sempre il puntino nero dell'eliminazione dalla Champions ma fa parte del gioco. Spero che possa stare con noi tanti anni, è partito dalle Giovanili e per noi è un orgoglio".