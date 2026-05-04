Inter, Marotta: "Con Fabregas solo un contatto preliminare. Chivu era il profilo che cercavamo"

Nel corso della sua intervista a Radio Anch'Io Sport per celebrare la vittoria del 21° scudetto da parte dell'Inter, il presidente Beppe Marotta ha parlato anche della scelta di Cristian Chivu per il dopo Inzaghi e dei contatti col Como per Cesc Fabregas:

Cosa è cambiato da Inzaghi a Chivu?

"Poco, nel senso che abbiamo dato spazio alla continuità di un progetto che va avanti da alcuni anni. Questo management ha vinto tre Scudetti negli ultimi 5 anni con 3 allenatori diversi, questo per dimostrare come nonostante le proprietà diverse ci sia stata ampia delega ai dirigenti che hanno costruito un modello con valori importanti".

La scorsa estate avevate cercato Fabregas...

"Voglio essere preciso: stimo moltissimo Fabregas, è molto bravo, ma c'è stato solo un contatto preliminare. In un'azienda quando deve assumere qualcuno fai delle consultazioni preliminari. Ma non siamo andati oltre al contatto preliminare. Poi abbiamo scelto Chivu perché era il profilo che cercavamo, era il profilo adatto".