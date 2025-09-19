Inter, missione continuità. Con il Sassuolo possibile turnover

Dall’Ajax al Sassuolo per vincere ancora. L’Inter vuole sfruttare l’onda lunga di Amsterdam e raddrizzare la propria classifica in Serie A. La serata della Johan Cruijf Arena ha portato diverse notizie positive per Cristian Chivu: la continuità di Marcus Thuram, la prestazione convincente di Pio Esposito e, soprattutto, la porta inviolata per la seconda volta in stagione dopo il clean sheet contro il Torino. I neroverdi di Grosso arrivano a San Siro senza nulla da perdere. E per Lautaro Martinez e compagni è l’insidia peggiore.

Nerazzurri ad Appiano. Con il Sassuolo può cambiare il centrocampo

Allenamento mattutino oggi alla Pinetina per i nerazzurri per preparare la sfida casalinga contro il Sassuolo. Rispetto alla formazione schierata contro l’Ajax, Chivu potrebbe effettuare qualche cambio sulla linea mediana. Si candida per una maglia da titolare Petar Sucic, dopo le due panchine consecutive con Juventus e Ajax.

Pio Esposito ancora titolare? Tutto dipende da due fattori

Occhi puntati anche su Lautaro Martinez che dovrebbe riprendere regolarmente il suo posto in campo dal primo minuto. Il capitano nerazzurro oggi dovrebbe rientrare in gruppo e si candida a così nuovamente a riprendersi la maglia da titolare. Pio Esposito però con l’Ajax ha convinto tutti. L’ex Spezia potrebbe scendere di nuovo in campo dal primo minuto ma tutto dipende dalla ThuLa. Thuram infatti potrebbe partire dalla panchina e a prendere il suo posto (o quello di Lautaro), c’è il numero 94.