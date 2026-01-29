Inter, meglio il Benfica o il Bodo Glimt? Mkhitaryan: "Non importa, contava vincere oggi"

Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la gara vinta dai nerazzurri contro il Borussia Dortmund.

Contento della vittoria?

"Abbiamo lavorato benissimo difensivamente. Abbiamo segnato su calcio piazzato e sbloccato la gara: secondo me, la squadra ha meritato la vittoria perché ha dimostrato una grande voglia di vincere".

A centrocampo vi trovate sempre a vostro agio...

"Non è tanto importante chi manca. Quelli che sono qui sono pronti ad aiutare la squadra, in ogni allenamento. Non è come gli anni precedenti, quando giocavano sempre Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan (ride, ndr.), mentre quest'anno è cambiato tantissimo. Questo è merito della squadra che sta facendo bene".

Ai playoff Bodo Glimt o Benfica...

"Non ci importa, la cosa che contava era vincere oggi. C'è un po' di delusione perché abbiamo perso le tre gare precedenti, il che ci ha lasciato delle ferite. Ma ora non ci pensiamo, dobbiamo concentrarci sulle prossime partite e fare del nostro meglio per passare il turno".