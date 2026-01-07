Inter, Mkhitaryan non è più intoccabile: "Ma non cambia il mio modo di allenarmi"

Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara in programma alle 20.45 allo stadio Tardini, contro il Parma. Di seguito le sue dichiarazioni.

C'è il Prama, ma poi lo scontro diretto con il Napoli.

"Dobbiamo pensare solo che affrontiamo una buona squadra stasera, brava a mettere in difficoltà gli avversari. Avremo tempo di pensare poi al Napoli in vista di domenica".

Cosa devi cambiare nel tuo allenamento considerando il fatto che l'anno scorso giocavi sempre e ora sei stato anche frenato da un infortunio?

"Non cambia niente, siamo tutti qua ad aiutare la squadra, indipendentemente dal fatto di giocare o meno. Siamo in 25. Sono qua per aiutare la squadra allenandomi bene, tutti ovviamente vogliono giocare. L'infortunio mi ha frenato un po', ma anche giocando delle partite mi sto riprendendo, spero di giocare ancora di più".