Inter-Napoli 2-2, Salvione sul CorSport: "Un biondo scozzese ha fatto il padrone anche a S.Siro"

Il giornalista Pasquale Salvione dedica il suo editoriale odierno sul Corriere dello Sport al pareggio del Napoli a San Siro contro l'Inter. Questo un estratto della sua analisi:

"Più forte di tutto. Le assenze, le difficoltà, la pressione del tifo contro, il doppio svantaggio. Il Napoli non muore mai, ha carattere e una voglia enorme di difendere quel triangolino tricolore che ha sul petto. Ha il cuore del suo allenatore e l’anima combattente del suo leader, un ragazzo biondo scozzese che ha fatto il padrone anche a San Siro. McTominay tiene Conte ancora in corsa per lo scudetto, una doppietta di lusso per spegnere i sogni di fuga dell’Inter e far diventare meno amaro anche il pareggio del Milan a Firenze. La prestazione del miglior giocatore dello scorso campionato è stata da trascinatore vero.

Il focus si è spostato poi sul mercato azzurro: "Per il Napoli non è una sessione di azione, ma di reazione. Prima bisogna vendere e poi eventualmente acquistare per rispettare la limitazione del saldo zero. C’è grande incertezza sul futuro di Lucca, così come è tutta da verificare la situazione di Lang, decisivo ieri con un assist nell’azione del pareggio finale di McTominay. Accantonata la necessità di intervenire a centrocampo dopo il cambio di modulo, solo l’attacco potrebbe essere rivisitato".