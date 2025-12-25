Inter, obiettivo Chiesa per gennaio? Per l'italiano pronto un ruolo alla Perisic

La corsia destra rappresenta uno dei dossier più delicati in casa Inter, sia in vista del mercato invernale che in prospettiva estiva. L’assenza prolungata di Denzel Dumfries, che potrebbe rientrare solo a marzo, ha infatti aperto una vera emergenza per Cristian Chivu, alle prese con una catena destra che oggi offre poche certezze. Luis Henrique non è ancora considerato una garanzia, mentre Matteo Darmian continua a fare i conti con problemi di tenuta fisica.

Serve quindi un profilo pronto, affidabile, già formato. E tra le piste che affascinano la dirigenza nerazzurra c’è anche quella che porta a Federico Chiesa.

Secondo quanto riportato da L’Interista, il classe ’97 potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per gennaio, con una possibile operazione in prestito con diritto di riscatto. Una formula che permetterebbe all’Inter di limitare i rischi e valutare il giocatore fino al termine della stagione.

Chiesa, che anche in questa annata ha trovato poco spazio, avrebbe così la possibilità di rilanciarsi in Serie A, adattandosi a un ruolo differente rispetto al passato e cercando una nuova centralità in una piazza ambiziosa. Un percorso che ricorda, per certi versi, la trasformazione vissuta in nerazzurro da Ivan Perisic, passato da ala pura a esterno completo senza perdere incisività.