Gattuso vede Chiesa: colloquio a Londra tra il ct e il giocatore, nel mirino i playoff

Le porte della Nazionale sono ancora aperte per Federico Chiesa. Nella giornata di oggi, stando a quello che riporta Tuttosport, il ct azzurro Gennaro Gattuso avrà un incontro a Londra con il giocatore attualmente al Liverpool. Un colloquio per capire se ci siano o meno i presupposti per prendere in considerazione l'ex ala di Fiorentina e Juventus in vista dei playoff per accedere ai Mondiali in programma a marzo. Su Chiesa non mancano le voci di mercato - si è parlato di Napoli, Roma e di un suo ritorno a Torino -, ma per il momento è ancora agli ordini di Arne Slot.

Il classe 1997 è arrivato ad Anfield sul finire dell'estate del 2024, recitando di fatto il ruolo di comparsa nella cavalcata chiusa dal Liverpool con la conquista della Premier League. Quest'anno, malgrado più un problema fisico e una concorrenza certamente di qualità in avanti, ha trovato più spazio: sono 22 le sue presenze con i Reds tra tutte le competizioni, con anche 2 gol e 3 assist. In Nazionale, invece, la sua ultima presenza coincide con la sconfitta contro la Svizzera agli ottavi di finale degli Europei 2024.