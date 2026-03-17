Serie A, la Flop 11 dopo 29 giornate: il tridente d'attacco ha segnato un solo gol

Qualche novità nella Flop 11 di Serie A dopo 29 giornate. Zappa al posto di Ehizibue in difesa; Boulaye Dia al posto di Marius Marin e cambio modulo, si passa al 4-3-3, dove spicca un attacco che ha segnato appena un gol, da Dia e datato 31 agosto:

Maduka Okoye - (Udinese) 5.86

Gabriele Zappa - (Cagliari) 5.70

Marin Pongracic - (Fiorentina) 5.71

Honest Ahanor - (Atalanta) 5.67

Valentino Lazaro - (Torino) 5.66

Simon Sohm - (Bologna) 5.53

Cher Ndour - (Fiorentina) 5.58

Teun Koopmeiners - (Juventus) 5.68

Amin Sarr - (Hellas Verona) 5.38

Alvaro Morata - (Como) 5.60

Boulaye Dia - (Como) 5.60

- - -

SERIE A - 29ª GIORNATA

Torino - Parma 4-1

3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata

Inter - Atalanta 1-1

26' Esposito, 82' Krstovic

Napoli - Lecce 2-1

3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano

Udinese - Juventus 0-1

38' Boga

Hellas Verona - Genoa 0-2

61' Vitinha, 86' Ostigard

Pisa - Cagliari 3-1

9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti

Sassuolo - Bologna 0-1

6' Dallinga

Como - Roma 2-1

7' rig. Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos

Lazio - Milan 1-0

26' Isaksen

Cremonese - Fiorentina 1-4

25' Parisi, 32' Piccoli, 49' Dodo, 57' Okereke, 70' Gudmundsson

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Milan 60

3. Napoli 59

4. Como 54

5. Juventus 53

6. Roma 51

7. Atalanta 47

8. Bologna 42

9. Lazio 40

10. Sassuolo 38

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 28

17. Lecce 27

18. Cremonese 24

19. Pisa 18

20. Hellas Verona 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

10 reti: Douvikas (Como) e Hojlund (Napoli)

9 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)

8 reti:Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)

30ª GIORNATA



Lecce - Atalanta (4 aprile, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 15, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN)